Daun (ots) - Der Anzeigeerstatter hatte seinen Personenkraftwagen am Freitagnachmittag gegen 15:30 Uhr auf dem Marktplatz in einer Parkbucht abgestellt. Als er etwa eine halbe Stunde später zu seinem Fahrzeug zurückkam, stellte er einen Lackschaden an der hinteren Stoßstange fest. Vor Ort konnten keine Hinweise auf den Verursacher erlangt werden. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Daun, Tel. 06592 96260, zu melden.

