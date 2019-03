Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Verkehrsunfall

Uslar (ots)

BODENFELDE (stüw.) Am Montag, 25.03.2019, gegen 12.45 Uhr, kam es in Bodenfelde, Uslarer Straße, zu einem Verkehrsunfall. Eine 22-jährige Frau aus Bodenfelde beabsichtigte auf dem Parkplatz eines Einkaufsmarktes mit ihrem Pkw rückwärts aus einer Parklücke auszuparken. Dabei übersah sie den hinter ihr ordnungsgemäß geparkten Pkw. Es kam zu einem Zusammenstoß. An beiden Pkw entstand Sachschaden in einer Gesamthöhe von ca. 6.500,- Euro.

