Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Fahrrad vor Haustüre entwendet

Einbeck (ots)

Einbeck -vo. Stadt Einbeck, Görlitzer Straße, 25. März 2019 18.00 Uhr bis 26. März 2019, 01.00 Uhr. Ein unbekannter Täter entwendete in der Nacht von Montag auf Dienstag in der Görlitzer Straße ein vor der Haustüre abgeschlossen abgestelltes weißes Mountainbike der Marke Serious, Modell Shoreline 27,5. Das Fahrrad hat einen Neuwert von 429,- Euro.

