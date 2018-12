POL-PPRP: (Ludwigshafen-Gartenstadt) - Körperverletzung unter mehreren Männern nach Beleidigung einer Ehefrau

Ludwigshafen (ots) - Zu einem Streit mit körperlicher Auseinandersetzung zwischen mehreren Männern, bei der auch eine Axt im Spiel war, kam es am 09.12.2018 im Bereich Gartenstadt in Ludwigshafen. Hintergrund waren beleidigende Äußerungen gegenüber der Ehefrau eines Beteiligten. Die Beleidigungen wollte der verärgerte Ehemann nicht auf sich sitzen lassen und erwiderte diese mit Schlägen. Mehrere Unbeteiligte mischten sich in den weiteren Verlauf ein, wovon einer eine Axt in der Hand hielt, lediglich um seinem Unmut optisch Ausdruck zu verleihen. Die Auseinandersetzung konnte durch zahlreiche Streifen der Polizeiinspektion Ludwigshafen 1 beigelegt werden. Zwei Kontrahenten wurden durch Schläge oberflächlich verletzt.

