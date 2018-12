POL-PPRP: (Ludwigshafen) - Abgestellter Fahrzeuganhänger aufgebrochen, Zeugen gesucht

Ludwigshafen (ots) - Am Freitag, den 07.12.2018, war ein Fahrzeuganhänger in der Erich-Reimann-Straße in Ludwigshafen abgestellt. Zwischen 06:30 und 20:30 Uhr wurde das Schloss des Anhängers durch unbekannte Täter aufgebrochen. Im Anschluss entwendeten die Täter mehrere Gegenstände im Gesamtwert von zirka 16.000 EUR.

Zeugen, die Angaben zur Tat oder den Tätern machen können, werden gebeten, mit der Polizeiinspektion Ludwigshafen 1 unter der Telefonnummer 0621/963-2122 oder per E-Mail unter piludwigshafen1@polizei.rlp.de Kontakt aufzunehmen.

