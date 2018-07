POL-PDMT: Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss mit Gefährdung des Straßenverkehrs

Schönborn (ots) - Am Sonntag, 08.07.2018, um ca. 11:40 Uhr, ereignete sich auf der L 318 in der Gemarkung Schönborn ein Verkehrsunfall. Durch einen entgegenkommenden Zeugen wurde mitgeteilt, dass der Unfallverusacher mit hoher Geschwindigkeit die Kurve schnitt und in den Graben abrutschte. Dieser konnte seinen beschädigten Pkw jedoch wieder stabilisieren und setzte seine Fahrt unbeirrt in Richtung Diez fort. Durch den Aufprall im Straßengraben verlor der 30-jährige Verursacher sein Nummernschild und konnte im Anschluss durch weitere Ermittlungen identifiziert werden. Auf der weiteren Fahrt missachtete er wiederholt die Verkehrsregeln (Geschwindigkeits-, Abstands- und Überholverstöße) und gefährdetete dadurch andere Verkehrsteilnehmer. Er konnte an seiner Wohnanschrift angetroffen werden. Dort wurde eine erhebliche Alkoholbeeinflussung festgestellt.

Zeugen werden gebeten sich telefonisch bei der Polizei in Diez unter 06432 601-0 zu melden.

