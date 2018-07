POL-PDMT: Verkehrsunfall mit erheblichem Sachschaden

Hundsangen (ots) - Im Ortsbereich der Gemeinde Hundsangen kam es am Freitagmorgen gegen 07.45 Uhr zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Traktor und einem Pkw. Beide Fahrzeuge wurden auf der B 8 aus Richtung Ortsmitte in Richtung Malmeneich bewegt. Zum Ortsende beabsichtigte der Pkw-Fahrer den vorausfahrenden Traktor überholen, dessen Fahrer aber einfach nach links in einen Nebenweg abbog. Noch auf der B 8 stieß der Pkw-Fahrer gegen die am Traktor vorne angebrachte Schaufel, kam dadurch nach links von der Fahrbahn ab und prallte noch gegen ein Verkehrszeichen. Es entstand Sachschaden von über 20.000 Euro.

