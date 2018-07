POL-PDMT: Mudenbach - Verkehrsunfall mit Leichtverletzten

Mudenbach (ots) - Am Freitag, 06.07.18, gg. 16:00 Uhr, kam es an der Einmündung Hachenburger Straße/Hauptstraße in Mudenbach zu einem Verkehrsunfall, bei dem eine 54jährige PKW-Fahrerin leichte Verletzungen erlitt. Ein 80jähriger PKW-Fahrer befuhr die Hachenburger Straße in Richtung Ortsmitte und missachtete beim Abbiegen die Vorfahrt der 54jährigen, welche sich auf der bevorrechtigten Hauptstraße befand. Im Einmündungsbereich kam es zur Kollision beider Fahrzeuge, wobei die 54jährige leichte Verletzungen erlitt. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf eine 4stellige Summe.

