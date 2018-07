POL-PDMT: Einbrüche in Sportanlagen auf dem Wirth

Diez (ots) - In der Nacht von Freitag auf Samstag brachen bislang unbekannte Täter in der Zeit von 21:00 Uhr bis 07:30 Uhr in das Tennishaus sowie das Vereinsheim der Fußballer auf dem Wirth in Diez ein. Hierbei entwendeten sie mehrere Gegenstände. Es entstand Sachschaden. Die Polizei bittet um Ihre Unterstützung. Wer kann Hinweise zu auffälligen Personen / Fahrzeugen im o. g. Tatzeitraum machen? Hinweise bitte an PI Diez, 06432/6010 oder pidiez@polizei.rlp.de.

