POL-PDMT: Dausenau - Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss

PI Bad Ems - Dausenau (ots) - Ein Verkehrsteilnehmer befuhr am frühen Morgen des 07.07.18 gegen 06.40 Uhr die B260 aus Richtung Bad Ems kommend in Richtung Dausenau. Ortseingang Dausenau kam er infolge nicht angepasster Geschwindigkeit und Alkoholeinfluss in einer scharfen Rechtskurve nach links von der Fahrbahn ab. Dort überfuhr er einen hohen Bordstein und kam am Brückengeländer zum Stehen. Das Geländer hielt dem Aufprall des Fahrzeuges gerade noch so stand, sodass der Fahrzeugführer mit seinem PKW glücklicherweise nicht in die Lahn stürzte. Bei der anschließenden Unfallaufnahme wurde bei dem Fahrzeugführer deutlicher Alkoholgeruch wahrgenommen. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen, der Führerschein wurde sichergestellt. Gegen den Fahrzeugführer wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Straßenverkehrsgefährdung eingeleitet. Er erlitt leichte Verletzungen, das Fahrzeug und das Geländer wurden schwer beschädigt.

