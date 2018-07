POL-PDMT: Vandalismus

Montabaur (ots) - Die wegen aktueller Bauarbeiten durch Bauzäune abgesperrte Waldschule in Horressen, Buchenstraße, wurde vermutlich in der Nacht von Freitag auf Samstag Schauplatz von regelrechtem Vandalismus. Durch bisher unbekannte Täter wurden allen Außenscheiben eines Klassenraumes eingeworfen. Als Wurfmaterial dienten die dort abgestellten Warnbaken, deren Gummisockel sowie Pflastersteine. Die Täter hinterließen einen Ort der Verwüstung. Die Tat dürfte in Zusammenhang mit der in Horressen stattfindenden Kirmes in Zusammenhang gebracht werden. Mögliche Zeugen melden sich bitte bei der Polizei Montabaur, Tel. 02602-92260.

Rückfragen bitte an:



Polizeidirektion Montabaur



Telefon: 02602-9226-0

www.polizei.rlp.de/pd.montabaur



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Montabaur, übermittelt durch news aktuell