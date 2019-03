Polizeipressestelle Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 190329-1: Seniorin beraubt - Frechen

Rhein-Erft-Kreis (ots)

Unbekannte raubten die Handtasche einer 75-jährigen Frau und flüchteten mit einem schwarzen Kleinwagen. Die Polizei sucht Zeugen.

Die Seniorin befand sich am Donnerstag (28. März) um 09:15 Uhr auf dem Weg in die Frechener Innenstadt, als sie auf der Albert-Schweitzer-Straße von hinten umgestoßen wurde. Dabei stürzte und verletzte sie sich. Ein Unbekannter nahm ihre Handtasche vom Rollator und lief in Richtung Lindenstraße davon. Dort stieg er auf den Beifahrersitz eines wartenden, schwarzen Kleinwagens, der in Richtung Hücheln davonfuhr. Die Verletzte kam zur Weiterbehandlung in ein Krankenhaus.

Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich mit dem Kriminalkommissariat 22 in Kerpen unter Telefon 02233 52-0 in Verbindung zu setzen. (bm)

