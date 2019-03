Polizeipressestelle Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 190283-5: Fahrraddiebe festgenommen- Kerpen

Rhein-Erft-Kreis (ots)

Ein Zeuge hat am Mittwoch (27. März) am Horremer Bahnhof drei Jugendliche bemerkt, die Fahrräder stahlen. Die Polizei sucht den Besitzer eines sichergestellten Mountainbikes.

Der Zeuge sah, wie einer der drei Jugendlichen bereits auf einem Fahrrad am Fahrradständer am Gleis 1 saß, während die anderen beiden gewaltsam ein Fahrradschloss an einem Fahrradständer aufbrachen und verständigte über Notruf 110 die Polizei. Als die Polizisten eintrafen, flüchteten die drei Jugendlichen (14/14/16). Weitere Zeugen zeigten den Polizisten die Fluchtrichtung, so dass die Beamten die beiden 14-Jährigen im Bahnhofbereich festnehmen konnten. Der 16-Jährige konnte zunächst vom Tatort flüchten, konnte aber wenig später ermittelt werden. Die Polizei stellte zwei Fahrräder sicher, die das Trio mutmaßlich entwendet hatte. Der Eigentümer eines Rades erschien auf der Wache in Kerpen und beabsichtigte den Diebstahl seines Rades anzuzeigen. Die Polizisten übergaben ihm sein Rad. Die Beamten leiteten gegen das Trio Strafverfahren ein. Der Eigentümer eines schwarz-grünes Mountainbikes der Marke "Serious" konnte bislang nicht ermittelt werden. Dieser wird gebeten, sich mit dem Kriminalkommissariat 22 in Kerpen unter der Rufnummer 02233 52-0 in Verbindung zu setzen.(wp)

