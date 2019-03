Polizeipressestelle Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 190328-2: Sachbeschädigung an einer Schule - Erftstadt

Rhein-Erft-Kreis (ots)

Unbekannte warfen elf große Fenster ein und verursachten erheblichen Sachschaden. Die Polizei erhofft sich Hinweise aus der Bevölkerung.

In der Zeit zwischen Dienstag (26. März) 16:00 Uhr und Mittwoch (27. März) 06:40 Uhr warfen Unbekannte elf circa 60 x 60 Zentimeter große Fenster verschiedener Gebäudeteile der Janusz-Korczak-Schule in der Flurstraße in Erp ein. Ein Zeuge bemerkte die Beschädigungen am Morgen am PC-Raum, der Küche, der Mensa und der Toilettenanlage und bezifferte die Schadenssumme im fünfstelligen Eurobereich. Die Fenster wurden offenbar mit Gehwegplatten aus der Umgebung eingeworfen. Dabei verursachten die Täter vermutlich erheblichen Lärm.

Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und fragt: Wer hat im Tatzeitraum Verdächtige gesehen oder Verdächtiges gehört an dieser Schule? Hinweise bitte an das Regionalkommissariat 22 in Kerpen unter Telefon 02233 52-0. (bm)

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:



Kreispolizeibehörde Rhein-Erft-Kreis

Leitungsstab/Sachgebiet 2

Polizeipressestelle

Telefon: 02233 52-3305

Fax: 02233 52-3309

Mail: pressestelle.rhein-erft-kreis@polizei.nrw.de



Original-Content von: Polizeipressestelle Rhein-Erft-Kreis, übermittelt durch news aktuell