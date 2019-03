Polizeipressestelle Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 190327-3: Schmuck und Bargeld durch Trickbetrug entwendet - Bergheim

Rhein-Erft-Kreis (ots)

Am Dienstagvormittag haben zwei unbekannte Frauen mit einem Tuchtrick Schmuck und Bargeld einer 41-jährigen Frau entwendet.

Die 41-Jährige lernte die beiden Frauen gegen 09:45 Uhr in der Fußgängerzone kennen. Auf dem Marktplatz kam zunächst eine der unbekannten Frauen auf die 41-Jährige zu und stellte sich ihr als "Svetlana" vor. Kurze Zeit später erschien die zweite Frau namens "Lilia". Die Frauen offerierten der 41-Jährigen die Möglichkeit, mit Wertsachen und Geld ein spezielles Ritual durchführen zu können, um sie von all ihren Problemen zu befreien. Die 41-Jährige willigte ein und holte unter Begleitung von "Lilia" Schmuck und Bargeld in ihrer Wohnung in der Turmallee. Ihre Wertsachen sollte sie in ein Tuch einwickeln. Anschließend führte eine der beiden Frauen das vermeintliche Ritual durch. Danach gaben die Frauen der 41-Jährigen das eingewickelte Tuch zurück und gingen. Als die Bergheimerin wieder zu Hause war und das Tuch öffnete, stellte sie fest, dass ihr Schmuck sowie ihr Geld verschwunden waren. Stattdessen befanden sich darin Steine und Papier.

Die beiden Frauen beschreibt sie wie folgt:

- "Svetlana": zirka 50 Jahre alt, etwa 1,70 m groß, kurze rote Haare, Brillenträgerin, trug einen Hut, zunächst eine rosafarbene Jacke und im Tatverlauf einen schwarzen Steppmantel sowie einen Rock.

- "Lilia": zirka 50 Jahre alt, etwa 1,55 m groß, kinnlange braun gelockte Haare, trug eine braune Jacke und sprach Russisch.

Das Kriminalkommissariat 21 hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, die die Frauen gesehen haben oder in Kontakt mit ihnen gekommen sind, werden gebeten, sich telefonisch unter der Rufnummer 02233 52-0 zu melden. (nh)

