Polizeipressestelle Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 190326-4: Explosion in Wohnhaus - Hürth

Rhein-Erft-Kreis (ots)

Am Dienstagmorgen (26. März) kam es in einem Wohnhaus in der Rüschergasse zu einer Explosion. Verletzt wurde niemand.

Der 83-jährige Bewohner des Hauses alarmierte gegen 07:15 Uhr die Polizei und gab an, von einem lauten Knall geweckt worden zu sein. Wie sich herausstellte, kam es zu einer Explosion an einem Küchengasherd. Der Mann konnte sich in Sicherheit bringen. Verletzt wurde bei der Explosion niemand. Das Haus ist zurzeit unbewohnbar. Ermittler des Kriminalkommissariats 11 haben die Ermittlungen zur Ursache der Explosion aufgenommen und den Explosionsort beschlagnahmt. Die weiteren Ermittlungen dauern an. (nh)

