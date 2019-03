Polizeipressestelle Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 190326-3: Einbrecher schlugen in der Nacht zu - Bergheim

Rhein-Erft-Kreis (ots)

In der Nacht von Sonntag auf Montag (25. März) sind Unbekannte in ein Einfamilienhaus in der Straße "Im Rauland" eingebrochen.

Die Täter schlugen zwischen 23:30 Uhr und 05:15 Uhr zu, während die beiden Bewohner (51/59) schliefen. Sie entwendeten zwei Geldbörsen des Ehepaars, einen Autoschlüssel sowie das entsprechende Auto (schwarzer Honda) und Bargeld. Das Kriminalkommissariat 21 in Bergheim hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, die im Tatzeitraum etwas Verdächtiges beobachtet haben, werden gebeten, sich telefonisch unter der Rufnummer 02233 52-0 zu melden. (nh)

