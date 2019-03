Polizeipressestelle Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 190326-2: Festnahme nach Raub/ Frechen

Rhein-Erft-Kreis (ots)

Am Montagabend (25. März) hat ein 17-Jähriger einen 13-Jährigen beraubt. Die Polizei stellte ihn im Rahmen der Fahndung. Gegen 20:15 Uhr trafen der 17-Jährige und der 13-Jährige am Busbahnhof an der Dr.-Tusch-Straße aufeinander. Bereits am Nachmittag waren sie in Streitigkeiten verwickelt, die polizeilich geklärt werden mussten. Der 17-jährige Frechener bedrohte den 13-Jährigen nach dessen Angaben mit einem Messer und raubte eine Designerkappe. Der Täter floh in Richtung "Platz der deutschen Einheit". Dort stellten Polizisten den 17-Jährigen. Sie nahmen ihn vorläufig fest und brachten ihn zu einer Polizeiwache. Ihn erwartet ein Strafverfahren wegen schweren Raubes. Der 13-Jährige wurde ebenfalls zur Polizeiwache gebracht und dort von seinem Vater abgeholt. (bb)

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:



Kreispolizeibehörde Rhein-Erft-Kreis

Leitungsstab/Sachgebiet 2

Polizeipressestelle

Telefon: 02233 52-3305

Fax: 02233 52-3309

Mail: pressestelle.rhein-erft-kreis@polizei.nrw.de



Original-Content von: Polizeipressestelle Rhein-Erft-Kreis, übermittelt durch news aktuell