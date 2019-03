Polizeipressestelle Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 190325-3: Bargeld fehlte nach dem Putzen von Reinigungskräften - Pulheim

Rhein-Erft-Kreis (ots)

Seitdem am Freitagmorgen (22. März) zwei Reinigungskräfte in einem Haus in der Limburger Straße geputzt hatten, vermisst die Bewohnerin eine hohe Summe Bargeld.

Gegen 09:00 Uhr erschien die 30-jährige Reinigungskraft bei der 61-jährigen Bewohnerin des Hauses. Die 30-Jährige brachte eine zweite unbekannte Frau mit, die beim Putzen helfen wollte. Am Abend stellte die 61-Jährige fest, dass eine fünfstellige Summe Bargeld fehlte. Sie verständigte die Polizei. Den Polizisten erklärte sie, die Reinigungskraft vor wenigen Wochen über eine Zeitungsannonce kontaktiert zu haben. Erste Ermittlungen der Kriminalbeamten ergaben, dass eine der beiden Frauen bereits mehrfach wegen ähnlicher Vorfälle polizeilich in Erscheinung getreten ist. Die weiteren Ermittlungen des Kriminalkommissariats 21 in Bergheim dauern an. Die Polizei empfiehlt: Lassen Sie keine unbekannten Personen unbeaufsichtigt in ihren Wohnräumen! Lassen Sie sich, auch bei Probearbeiten, einen Personalausweis zeigen und notieren Sie sich diese Daten sowie eine telefonische Erreichbarkeit. (nh)

