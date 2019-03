Polizeipressestelle Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 190325-1: Männer gerieten in Streit - Kerpen

Rhein-Erft-Kreis (ots)

Am Freitagabend (22. März) saßen drei Männer zunächst friedlich in einer Bar beisammen, bevor sie in Streit gerieten.

Ein 30-jähriger Mann lernte auf der Straße zwei Männer kennen, mit denen er in einer Bar an der Hauptstraße etwas trinken ging. Anschließend suchte das Trio die Wohnanschrift des 30-Jährigen auf, um dort in geselliger Runde weiterzufeiern. Als die Männer gegen 02:00 Uhr am Samstagmorgen beabsichtigten, ein zweites Mal eine Bar aufzusuchen, geriet das Trio in einen Streit. Einer seiner beiden neuen Bekannten schlug dem 30-Jährigen ins Gesicht und flüchtete gemeinsam mit dem anderen Mann. Der 30-Jährige rief die Polizei. Die Beamten trafen das flüchtende Duo (24/30) auf dem Höhenweg an. Beide Männer waren stark alkoholisiert (1,82 und 1,74 Promille) und führten eine Spielkonsole mit sich, die dem Geschädigten gehörte. Die Polizisten nahmen beide Männer, die ohne festen Wohnsitz sind, vorläufig fest und leiteten Strafverfahren ein. (nh)

