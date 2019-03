Polizeipressestelle Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: Verkehrsunfälle nach Alkoholkonsum - Kerpen

Rhein-Erft-Kreis (ots)

2x entstand Sachschaden in jeweils fünfstelliger Höhe

Am Freitag (22.03.2019, gegen 20:10 Uhr) befuhr ein 30jähriger Mann aus Bedburg die B477 in Kerpen-Sindorf in Fahrtrichtung Elsdorf. Hinter der Anschlussstelle Elsdorf (A4) überholte er einen Pkw und kam in der Linkskurve nach links von der Fahrbahn ab. Die Fahrt endete im Straßengraben. Der Fahrer konnte unverletzt aus dem auf der Fahrerseite liegenden Fahrzeug klettern. Ein Zusammenstoß mit einem weiteren Fahrzeug hat nicht stattgefunden. Bei der anschließenden Unfallaufnahme konnte Alkohol in der Atemluft des Verunfallten festgestellt werden. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen. Darüber hinaus verfügte er nicht über eine gültige Fahrerlaubnis.

Am Sonntag (24.03.2019, gegen 01:58 Uhr) kam es in Kerpen-Brüggen zu einem weiteren Verkehrsunfall. Auf der Mühlengasse fuhr ein 18jähriger Mann aus Erftstadt mit seinem Fahrzeug gegen einen am Fahrbahnrand geparkten Pkw und schob diesen gegen einen weiteren geparkten Pkw. Auch hier kam der Fahrer unverletzt aus seinem Fahrzeug. Zuerst machte er unschlüssige Angaben zu dem Geschehen und verneinte Alkohol konsumiert zu haben. Ein durchgeführter Alkoholtest ergab jedoch etwas anderes. Dem 18jährigen Fahranfänger wurde eine Blutprobe entnommen. Der vor sieben Monaten ausgestellte Führerschein wurde sichergestellt. (ms)

