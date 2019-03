Polizeipressestelle Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 190323-1: Informationsveranstaltung zur Einstellungsberatung der Polizei - Kerpen

Rhein-Erft-Kreis (ots)

Die nächste Veranstaltung des Einstellungsberaters der Polizei des Rhein-Erft-Kreises findet am Dienstag, 26. März um 16:30 Uhr in Kerpen statt.

Die Polizei Nordrhein-Westfalen bietet im Jahr 2020 voraussichtlich 2.500 Bachelor-Studienplätze zur Ausbildung als Polizeibeamtin oder Polizeibeamter an. Begleitend hierzu werden auf der Polizeiwache in Kerpen, Philipp-Schneider-Straße 8-10, Informationsveranstaltungen angeboten, die sich mit dem Thema "Polizeiberuf" befassen. Die nächsten Veranstaltungen finden an folgenden Tagen statt:

- Dienstag, 26. März 2019, 16:30 Uhr

- Donnerstag, 11. April 2019, 16:30 Uhr

- Donnerstag, 16. Mai 2019, 16:30 Uhr

- Dienstag, 25. Juni 2019, 16:30 Uhr

Der Einstellungsberater, Achim Döhrmann, erläutert die Voraussetzungen und den Ablauf einer möglichen Bewerbung, Einzelheiten zum Einstellungstest und die Ausbildungsinhalte der Polizei Nordrhein-Westfalens. Auch allgemeine Fragen zum Polizeiberuf beantwortet er im Rahmen dieser Veranstaltungen, die zirka zwei Stunden dauern.

Aufgrund der Räumlichkeiten sind die Teilnehmerplätze begrenzt. Es wird daher um vorherige telefonische Anmeldung unter der Rufnummer 02233 52-5252 bei Achim Döhrmann gebeten. Weitere Informationen finden Sie auf der Internetseite unter https://rhein-erft-kreis.polizei.nrw/termin/informationsveranstaltungen-zur-einstellungsberatung-in-kerpen. (nh)

