Polizeipressestelle Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 190322-2: Fahndung mit Phantombild - Brühl

Bild-Infos

Download

Rhein-Erft-Kreis (ots)

Wir berichteten mit Pressemeldung 190211-1: Räuber verließ Tankstelle ohne Beute über den Fall.

Ein unbekannter Mann überfiel am Sonntagabend (10. Februar) um 20:35 Uhr eine Tankstelle in der Kölnstraße. Dabei bedrohte er die anwesende Kassiererin (22) mit einer Schusswaffe und forderte die Herausgabe von Bargeld. Als dies misslang, flüchtete der Täter ohne Beute in Richtung der Brühler Innenstadt. Da die bisherigen Ermittlungen nicht zum Erfolg führten, fahndet die Polizei nunmehr mit einem Phantombild des Täters (Anlage).

Das Kriminalkommissariat 13 führt die Ermittlungen fort und fragt: Wer hat den Täter zur Tatzeit im Umfeld der Tankstelle gesehen oder kann Angaben zu seinem Aufenthaltsort geben? Zeugen werden gebeten, sich telefonisch unter der Rufnummer 02233 52-0 zu melden. Auf der Seite https://polizei.nrw/fahndungen finden Sie alle veröffentlichten Fahndungen der Kreispolizeibehörde. (bm)

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:



Kreispolizeibehörde Rhein-Erft-Kreis

Leitungsstab/Sachgebiet 2

Polizeipressestelle

Telefon: 02233 52-3305

Fax: 02233 52-3309

Mail: pressestelle.rhein-erft-kreis@polizei.nrw.de



Original-Content von: Polizeipressestelle Rhein-Erft-Kreis, übermittelt durch news aktuell