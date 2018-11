POL-PDWO: Trunkenheit im Verkehr mit gestohlenem Fahrrad

Eigentümer gesucht - Wem gehört dieses Fahrrad? Bild-Infos Download

Worms (ots) - Am gestrigen Sonntag, kurz vor 14 Uhr wurde ein Verkehrsteilnehmer auf einen Radfahrer in der Schönauer Straße aufmerksam, der zwei Biere und eine Flasche Wein mit sich führte und durch seine stark unsichere Fahrweise auffiel. Bei einer Verkehrskontrolle in der Valckenbergstraße bestätigte ein Alkoholtest die absolute Fahruntüchtigkeit: 2,19 Promille. Eine Blutprobe war fällig. Zum Fahrrad gab der 30-jährige Wormser an, er habe es einfach mitgenommen, da es nicht angeschlossen war. Zu Ort und Zeit machte er keine Angaben. Das Rad wurde sichergestellt und kann an den Eigentümer ausgehändigt werden.

