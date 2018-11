POL-PDWO: Einbrecher nutzen die Abwesenheit der Hausbewohner in der dunklen Jahreszeit aus.

Gumbsheim/Rheinhessen (ots) - Das musste eine Gumbsheimerin nun selbst erfahren. Als sie am frühen Samstagabend nach Hause kam, stellte sie fest, dass unbekannte Täter in ihr Haus eingedrungen waren. Sie hatten die Balkontür aufgehebelt und im Innern des Anwesens alles durchwühlt. Dabei entwendeten die Täter persönliche Wertgegenstände. Der Sachschaden geht in die Tausende.

Eventuelle Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Alzey 06731/9110 zu melden.

