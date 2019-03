POL-REK: 190322-1: Zeuge meldete Einbrecher - Kerpen

Polizeipressestelle Rhein-Erft-Kreis

Dank eines Hinweises führten die Ermittlungen zu einem von den Tätern vermutlich genutzten Auto.

Ein Zeuge (39) meldete am Donnerstagmorgen (21. März) um 05:25 Uhr der Polizeileitstelle zwei Einbrecher an einem Schulcontainer in der Hegelstraße. Die Beamten notierten sich ein verdächtiges Auto mit Bergheimer Städtekennung, welches vom Tatort in Richtung Brucknerstraße davon fuhr. Der Zeuge gab an, dass er beide Männer am Container bemerkt hatte und von einem Einbruch ausging. Dabei beschrieb er die Täter als 1,70 bis 1,80 Meter groß, die mit dunklen Kapuzenjacken bekleidet waren. Sie stiegen in den bereits erwähnten Wagen und flüchteten. Am Container wurde ein Fenster gewaltsam geöffnet und im Innenraum sämtliche Schränke und Schubladen durchwühlt. Angaben zur Tatbeute und die Beteiligung des Autos sind Gegenstand der weiteren, kriminalpolizeilichen Ermittlungen. (bm)

