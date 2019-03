Polizeipressestelle Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 190321-4: Beginn der Motorradsaison - Rhein-Erft-Kreis

Rhein-Erft-Kreis (ots)

Die Polizei des Rhein-Erft-Kreises bittet Motorradfahrer um Vorsicht und gegenseitige Rücksicht im Straßenverkehr.

Mit dem Anstieg der Temperaturen erhöht sich auch die Anzahl der Motorradfahrer auf den Straßen des Rhein-Erft-Kreises. Vor Beginn der Motorradsaison und der ersten Tour sollten Motorradfahrer auf folgende Dinge achten:

- Überprüfung des technischen Zustands des Motorrades (insbesondere Überprüfung der Bremsen)

- Überprüfung des Helms sowie der Schutzkleidung (idealerweise reflektierende und robuste Kleidung, um von anderen Verkehrsteilnehmern besser gesehen zu werden und besser geschützt zu sein)

- Einkalkulierung von Fehlverhalten anderer Verkehrsteilnehmer

Darüber hinaus empfiehlt die Polizei, sich vor der ersten Fahrt mit dem Fahrzeug wieder vertraut zu machen und sich nur auf das Motorrad zu setzen, wenn es die körperliche Fitness zulässt. Das eigene Fahrverhalten sollte immer der aktuellen Situation und dem eigenen Können entsprechend angepasst werden. Die Polizei führt regelmäßig Verkehrsüberwachungen durch und zieht Raser konsequent aus dem Verkehr. Am Dienstag hat die Polizei auf der Bergheimer Straße in Pulheim einen Motorradfahrer mit 202 km/h bei erlaubten 70 km/h gemessen. Den Fahrer erwartet ein Bußgeld in Höhe von 1200 Euro sowie drei Monate Fahrverbot und zwei Punkte. (nh)

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:



Kreispolizeibehörde Rhein-Erft-Kreis

Leitungsstab/Sachgebiet 2

Polizeipressestelle

Telefon: 02233 52-3305

Fax: 02233 52-3309

Mail: pressestelle.rhein-erft-kreis@polizei.nrw.de



Original-Content von: Polizeipressestelle Rhein-Erft-Kreis, übermittelt durch news aktuell