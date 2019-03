Polizeipressestelle Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 190321-2: Verkehrsunfall an Autobahnauffahrt - Brühl

Rhein-Erft-Kreis (ots)

Eine 76-Jährige Autofahrerin übersah vermutlich beim Abbiegen das entgegenkommende Auto einer 33-Jährigen. Beide Fahrzeugführerinnen kamen schwerverletzt in Krankenhäuser.

Am Mittwoch (20. März) fuhr eine 76-Jährige mit dem Auto auf der Landesstraße (L) 194 in Richtung Brühl. An der Einmündung zur Bundesautobahn 553 in Richtung Euskirchen wechselte sie laut Zeugenaussagen auf den Linksabbiegerstreifen, um dort aufzufahren. Dabei übersah sie offenbar den Wagen einer 33-Jährigen, der auf der L194 in Richtung Weilerswist fuhr. Beide Fahrzeuge stießen zusammen und die Fahrerinnen wurden dabei schwer verletzt. Sie kamen in Krankenhäuser. Die Unfallverursacherin selbst konnte bisher nicht befragt werden.

Für die Dauer der Verkehrsunfallaufnahme war die Landesstraße bis 15:00 Uhr für den Verkehr gesperrt. Die unfallbeschädigten Fahrzeuge wurden abgeschleppt. (bm)

