Polizeipressestelle Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 190320-4: Zeuge erkannte Wiederholungstäter - Kerpen

Rhein-Erft-Kreis (ots)

Ein Ladendieb betrat zweimal einen Supermarkt und stahl Tabak und Wodka. Beim dritten Versuch hielt ihn ein Zeuge bis zum Eintreffen der Polizei fest.

Ein Mitarbeiter (31) eines Supermarktes "Am Markt" meldete der Polizei am Dienstag (19. März) zwei Diebstähle eines 21-jährigen Mannes. Der Mitarbeiter hatte festgestellt, dass der 21-Jährige am Samstag (16. März) Wodkaflaschen entwendete. Am Montag (18. März) sah er, wie derselbe Mann Tabak stahl. Als der Dieb sein Glück am Dienstag (19. März) ein drittes Mal versuchte, stellte der Mitarbeiter den Tatverdächtigen und hielt ihn bis zum Eintreffen der Polizei fest. Der Mann räumte die Taten ein. Da er sich nicht ausweisen konnte und ohne festen Wohnsitz ist, nahmen ihn die Beamten zur Identitätsfeststellung mit zu einer Wache. Sie leiteten Strafverfahren wegen Ladendiebstahls ein. (nh)

