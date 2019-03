Polizeipressestelle Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 190320-2: Einbrüche in Kindergärten - Kerpen

Rhein-Erft-Kreis (ots)

In der Nacht von Montag auf Dienstag (19. März) zwischen 16:30 Uhr und 07:00 Uhr sind Unbekannte in drei Kindergärten eingebrochen.

Bei den drei Tatorten handelt es sich um die Kindergärten in der Raphaelstraße, Taunusstraße und "An der alten Kreisbahn". Die unbekannten Täter durchwühlten und verwüsteten in den Einrichtungen diverse Räume. Sie entwendeten aus einem Kindergarten ein Tablet, aus einem anderen ein Laptop. Ob sie weitere Wertsachen stahlen, ist derzeit noch unklar. Die Ermittler des Kriminalkommissariats 22 haben die Ermittlungen aufgenommen und prüfen, ob die Fälle in Zusammenhang stehen. Zeugen werden gebeten, sich bei sachdienlichen Hinweisen unter der Rufnummer 02233 52-0 mit der Polizei in Verbindung zu setzen. (nh)

