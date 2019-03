Polizeipressestelle Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 190319-4: Berauscht in Unfall verwickelt - Pulheim

Rhein-Erft-Kreis (ots)

Eine 46-Jährige geriet mit ihrem Auto in den Gegenverkehr und anschließend gegen einen geparkten Wagen.

Mit einer Sachschadenssumme von mehreren tausend Euro endete am Montag (18. März) um 10:30 Uhr die Fahrt einer unter Drogeneinfluss stehenden 46-jährigen Frau. Sie fuhr in der Bruchstraße in Richtung Florastraße aus zunächst ungeklärter Ursache gegen einen entgegenkommenden Wagen. In der Folge lenkte sie nach rechts und ihr Wagen stieß gegen ein geparktes Fahrzeug. An den drei beteiligten Autos entstand Sachschaden. Bei der Verkehrsunfallaufnahme führten die Beamten einen Drogenvortest durch, der positiv ausfiel. Nach der Blutprobenentnahme und Sicherstellung ihres Führerscheins wurde die 46-Jährige entlassen und ein Strafverfahren eingeleitet. (bm)

