Polizeipressestelle Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 190319-1: Radsätze entwendet - Bergheim

Rhein-Erft-Kreis (ots)

Die Täter stahlen auf dem Gelände eines Autohauses fünf Radsätze verschiedener Volvo-Modelle.

In der Zeit zwischen Samstag (16. März) 15:00 Uhr und Montag (18. März) 07:15 Uhr schraubten Unbekannte auf dem Gelände eines Autohauses an der Walter-Gropius-Straße von vier Volvo-Neuwagen die Alu-Komplettradsätze mit Sommerbereifung ab. Aus einem abgestellten Wagen stahlen die Täter nach dem Einschlagen der Heckscheibe zusätzlich einen im Fahrzeug liegenden Alu-Komplettradsatz mit Winterreifen. Die Polizei geht davon aus, dass die Täter lange am Tatort waren und zum Abtransport der 20 Räder ein größeres Fahrzeug nutzten. Daher erhofft sich das Kriminalkommissariat 21 in Bergheim den einen oder anderen Zeugenhinweis. Die Ermittler sind unter 02233 52-0 telefonisch erreichbar. (bm)

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:



Kreispolizeibehörde Rhein-Erft-Kreis

Leitungsstab/Sachgebiet 2

Polizeipressestelle

Telefon: 02233 52-3305

Fax: 02233 52-3309

Mail: pressestelle.rhein-erft-kreis@polizei.nrw.de



Original-Content von: Polizeipressestelle Rhein-Erft-Kreis, übermittelt durch news aktuell