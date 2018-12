POL-PPRP: Ludwigshafen-Süd - LKW entfernt sich unerlaubt von Unfallstelle

Ludwigshafen (ots) - Am 01.12.2018, gegen 15:10 Uhr, kam es auf dem Gelände des Tankcenters im Stadtteil Mundenheim zu einer Verkehrsunfallflucht. Nachdem der Unfallverursacher mit seinem LKW an einen Spritzschutz an einer Tanksäule gefahren war und dieser hierdurch erheblich beschädigt wurde, zahlte der Fahrer seine Rechnung an der Kasse, ohne den Schaden zu melden und ohne seine Daten zur Schadensregulierung zu hinterlassen. Er entfernte sich daraufhin unerlaubt von der Unfallstelle. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Ludwigshafen 1 unter der Telefonnummer 0621 / 963-2122 zu melden.

