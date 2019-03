Polizeipressestelle Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 190318-3: Einbrüche in 18 Gartenlauben - Hürth

Rhein-Erft-Kreis (ots)

Am vergangenen Wochenende (15./16. März) sind Unbekannte in insgesamt 18 Gartenlauben an der Bellerstraße eingebrochen. Die Polizei sucht Zeugen.

Ein Mann (38) stellte am Samstag (16. März) gegen 11:30 Uhr fest, dass Unbekannte in seine Gartenlaube eingebrochen waren. Die Einbrecher stahlen eine Bohrmaschine, einen Akkuschrauber und einen Werkzeugkoffer. Der 38-Jährige hatte die Laube am Freitag (15. März) gegen 17:15 Uhr verlassen. Erste Ermittlungen ergaben, dass im gleichen Tatzeitraum in 17 weitere Lauben eingebrochen wurde. Die weiteren Ermittlungen dauern an. Die Polizei sucht Zeugen und bittet diese, sich an das Kriminalkommissariat 23 in Brühl unter der Rufnummer 02233 52-0 zu melden. (nh)

