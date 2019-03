Polizeipressestelle Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 190319-2: Ladendiebstahl bemerkt - Kerpen

Rhein-Erft-Kreis (ots)

Eine 19-Jährige versuchte mit einer weiteren Frau, einen Einkaufswagen mit Waren im Wert von etwa 400,- Euro zu entwenden.

Zwei Frauen (davon eine 19-Jährige) betraten am Samstag (16. März) gegen 18:55 Uhr einen Verbrauchermarkt in der Marienstraße. Dort luden sie Lebensmittel in den Einkaufswagen. Mit Hilfe zweier Männer schafften sie es gemeinschaftlich, den Markt zu verlassen, was eine Zeugin sah. Sie informierte den Marktleiter, der das Quartett verfolgte und die Polizei informierte. Unweit des Tatortes konnten die Beamten die zwei Frauen stoppen und das Diebesgut dem Zeugen zurückgeben. Die Polizisten leiteten ein Strafverfahren wegen versuchten Ladendiebstahls ein. (bm)

