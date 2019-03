Polizeipressestelle Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 190320-1: Fahrradfahrerin schwer verletzt - Pulheim

Rhein-Erft-Kreis (ots)

Ein Zeuge leistete Erste Hilfe und verständigte die Rettungskräfte.

Eine 90-jährige Frau fuhr am Dienstagmorgen (19. März) um 08:45 Uhr auf dem Radweg an der Bonnstraße in Richtung Brauweiler. Etwa in Höhe der Einmündung zum Widdersdorfer Weg kam sie nach eigenen Angaben zu Fall und verletzte sich schwer. Ursache dafür war ein Ast, über den sie fuhr und der sich wahrscheinlich im Vorderrad verfing. Ein Autofahrer, selbst Rettungsassistent, bemerkte die Verletzte, hielt an und leitete die Erstversorgung ein. Mit einem Rettungswagen kam die Seniorin in ein Krankenhaus. Die Beamten fertigten eine Verkehrsunfallanzeige. (bm)

