POL-REK: Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss - Brühl

Rhein-Erft-Kreis (ots) - Rollerfahrer fuhr gegen einen geparkten Pkw und schob diesen auf einen weiteren Pkw.

Am Samstag (7.Juli) befuhr ein 50jähriger Kölner mit seinem Roller die Bergerstraße in Fahrtrichtung Lise-Meitner-Straße. In Höhe der Hausnummer 2b fuhr der Rollerfahrer ungebremst gegen einen dort geparkten Pkw. Aufgrund der Wucht des Zusammenstoßes wurde das geparkte Fahrzeug in ein weiteres abgestelltes Fahrzeug geschoben. Durch die Kollision kam der Rollerfahrer zu Fall und erlitt leichte Verletzungen. Die hinzugerufenen Beamten konnten während der Unfallaufnahme Alkoholgeruch in der Atemluft des Fahrers feststellen. Ein Alkoholtest ergab 0,8 Promille. Eine Blutprobe wurde entnommen und der Führerschein wurde sichergestellt. Aufgrund der Verletzungen wurde der Fahrer mit einem Rettungswagen in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht.(s/k)

