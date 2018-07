POL-REK: 180706-2: Einbrecher flüchtete- Erftstadt

Rhein-Erft-Kreis (ots) - Ein Unbekannter ist am Freitagmorgen (06. Juli) gegen 05:30 Uhr in eine Spielhalle auf der Carl-Schurz-Straße eingebrochen. Die Polizei sucht weitere Zeugen.

Ein Mitarbeiter eines Sicherheitsdienstes überprüfte die Spielhalle gegen 05:30 Uhr. Das Rolltor vor dem Geschäft fand er leicht geöffnet vor. Als er sich näherte, kam ein unbekannter Mann unter dem Tor hervor gekrochen und flüchtete in einen Verbindungsweg zu der Straße "Am Hahnacker". Der Zeuge (36) verfolgte den Täter, verlor ihn aber aus den Augen. Eine Dame mit einem Hund kam dem Zeugen entgegen und gab an, dass der Täter weiter in Richtung Bahnhofstraße geflüchtet sei. Die verständigten Polizeibeamten stellten fest, dass der Unbekannte gewaltsam das Rolltor und die Eingangstür geöffnet hatte. In der Spielhalle brach er mehrere Spielautomat en auf. Der Einbrecher war Anfang bis Mitte 30 Jahre alt, etwa 180 Zentimeter groß und von schlanker Statur. Er hatte eine Glatze, oder sehr kurzes, blondes Haar, welches er mit einer Baseballkappe bedeckt hatte. Zudem trug er eine dünne, schwarze Regenjacke und führte eine dunkle Stofftasche mit heller Aufschrift mit sich. Zeugen, insbesondere die Zeugin mit Hund, werden gebeten, sich telefonisch unter der Rufnummer 02233 52-0 beim Kriminalkommissariat 22 in Kerpen zu melden. (wp)

