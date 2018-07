POL-REK: 180705-3 Festnahme nach Einbruch in Wettbüro - Erftstadt

Rhein-Erft-Kreis (ots) - Eine Zeugin meldete einen Einbruch in ein Geschäft am Holzdamm. Zum Tatort fahrende Streifenwagen bemerkten in einem nahegelegenen Industriegebiet ein Auto. Der Fahrer des Wagens beschleunigte und flüchtete. Auf der Willy-Brandt-Straße stellten die Polizisten den Mann und nahmen ihn fest.

Eine Anwohnerin hörte an frühen Donnerstagmorgen (5. Juli) gegen 02:30 Uhr ungewöhnliche Klopfgeräusche aus einem Geschäft. Sie sah eine Person, informierte die Polizei über den Notruf 110 und beobachtete die Situation weiter. Sie bemerkte kurz darauf, dass zwei schwarz gekleidete Personen mit Kapuzenshirts in Richtung Bliesheimer Straße davon liefen. Anschließend entfernte sich ein Auto. Auf der Otto-Hahn-Allee im Industriegebiet bemerkten Polizisten kurz darauf, ein mit hoher Geschwindigkeit fahrendes Fahrzeug. Nachdem der Fahrer nicht auf die Anhaltezeichen reagierte, verfolgten die Polizisten ihn mit Blaulicht und Martinshorn. Der Mann, auf den die Beschreibung der Einbrecher passte, fuhr über die Karolingerstraße bis zur Merowingerstraße und weiter bis zur Willy-Brandt-Straße. Hier stellten die Polizisten das Auto und nahmen den Fahrer (19) fest. Er versuchte mehrfach sich loszureißen. Die Beamten brachten ihn mit angelegten Handschellen zu einer Polizeiwache. Da der Verdacht bestand, dass der Fahrer Drogen konsumiert hatte, entnahm ihm ein Arzt eine Blutprobe. Der 19-Jährige gab an, dass er keinen Führerschein besitzt. Zu dem Einbruch machte er keine Angaben. Der zweite Tatverdächtige ist weiter flüchtig. Durch ein Abschleppunternehmen stellten die Polizisten das Fahrzeug sicher. Die Ermittlungen durch das Kriminalkommissariat 22 in Kerpen dauern an. Hinweise bitte an Telefon 02233 52-0. (cb)

