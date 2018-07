POL-REK: 180705-1: Jugendliche Einbrecher gefasst- Brühl

Rhein-Erft-Kreis (ots) - Eine aufmerksame Zeugin hat am Donnerstag (05. Juli) gegen 02:30 Uhr die Polizei verständigt. Die Beamten haben zwei Jugendliche festgenommen- ein Mittäter ist unerkannt geflüchtet.

Die Zeugin hörte verdächtige Geräusche aus einem Kindergarten in der Clemens-August-Straße und verständigte den Notruf. Als die Polizeibeamten eintrafen, flüchteten drei Täter aus dem Kindergarten. Ein 15-jähriger Brühler lief zunächst über den Nord-Süd-Weg und die Gleise weg. Nacheilende Polizisten nahmen ihn in einem Hinterhof der Pingsdorfer Straße fest. Bei der Festnahme stürzten der 15-Jährige und ein Polizist. Rettungswagen brachten die beiden leicht Verletzten in ein Krankenhaus, welches sie nach ambulanter Behandlung wieder verließen. Einen 16-Jährigen Brühler nahmen Polizisten auf seiner Flucht auf der Liblarer Straße fest. Der dritte Täter flüchtete unerkannt. Die Beamten brachten die beiden Jugendlichen zu einer Polizeiwache.

Das Trio hatte ein Fenster in der ersten Etage gewaltsam geöffnet und gelangte darüber in den Kindergarten. Dort durchsuchten sie die Räume und nahmen mehrere Fahrzeugschlüssel an sich. Die Beamten leiteten ein Strafverfahren wegen Einbruchdiebstahl ein. Sie übergaben den 15-Jährigen noch in der Nacht seinen Eltern.

In derselben Nacht kam es zu einem weiteren Einbruch in eine Kindertagesstätte in der Sophie-Scholl-Straße. Dort gelangten Unbekannte gewaltsam durch ein Fenster in das Gebäude und durchsuchten die Räume. Eine Reinigungskraft stellte den Einbruch gegen 05:00 Uhr fest und verständigte die Polizei.

Ob diese Taten in Zusammenhang stehen, prüft derzeit das Kriminalkommissariat 23 in Brühl. Diese Ermittlungen dauern an. Zeugen, die Verdächtiges bemerkten, werden gebeten sich telefonisch mit der Polizei unter der Rufnummer 02233 52-0 in Verbindung zu setzen. (wp)

