POL-REK: 180704-2: Versuchter Raub am Sonntagmorgen/ Bergheim

Rhein-Erft-Kreis (ots) - Die Polizei sucht Zeugen. Ein 29-jähriger Elsdorfer erstattete am Dienstag (3. Juli) Anzeige wegen versuchten Raubes. Er sei am Sonntagmorgen (1. Juli) gegen 05:30 Uhr auf dem Weg zur Arbeit über die Aachener Straße gefahren. In Höhe der Erftbrücke stellte sich ihm ein Jugendlicher in den Weg, so dass er seine Fahrt stoppen musste. Seine zwei Begleiter hielten das Fahrrad fest 29-Jährigen fest. Sie forderten die Herausgabe von Bargeld. Der Elsdorfer konnte sich zur Wehr setzen und setzte seine Fahrt dann fort. Zwei der drei Täter konnte der 29-jährige beschreiben. Beide waren 17-18 Jahre alt. Einer trug einen Bart, eine rote Jacke und hatte kurze, dunkle Haare. Sein Komplize trug eine blaue Hose, eine schwarze Kappe und am Arm ein schwarzes Armband. Zeugen, die Hinweise zu den Tätern geben können, melden sich bitte beim Kriminalkommissariat 21 in Bergheim unter Telefon 02233 52-0. (bb)

