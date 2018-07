POL-REK: 180704-1: Entgegen kommendes Auto übersehen - Unfall/ Hürth

Symbolbild Abschlepper mit Auto Bild-Infos Download

Rhein-Erft-Kreis (ots) - Die Unfallverursacherin verletzte sich schwer. Am Dienstagabend (3. Juli) gegen 18:40 Uhr fuhr die 24-Jährige mit ihrem Auto auf der Frechener Straße in Richtung Theresienhöhe. Die Ampelanlage an der Kreuzung Sudetenstraße war zu diesem Zeitpunkt defekt und nicht in Betrieb. Als die Hürtherin nach links in die Sudetenstraße abbog übersah sie eine 46-jährige Leverkusenerin in ihrem Auto. Es kam zum Zusammenstoß. Rettungswagen brachten die schwerverletzte 24-Jährige und die leicht verletzte 46-Jährige in Krankenhäuser. Beide Autos waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Die Kreuzung war bis circa 20:00 Uhr gesperrt. (bb)

