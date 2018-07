POL-REK: 180704-3: Kabeldiebe festgenommen/ Hürth

Rhein-Erft-Kreis (ots) - Ein aufmerksamer Zeuge hat am Dienstagabend (3. Juli) zwei Diebe auf frischer Tat beobachtet. Der 28-jährige Hürther ging um 21:30 Uhr auf der Winterstraße in Hermülheim spazieren. Er bemerkte zwei Personen, die sich auf einem Baustellengrundstück an einem Kran zu schaffen machten. Er wählte auch sicherer Distanz den Notruf 110. Die Täter bemerkten den Zeugen. Einer flüchtete auf einem Fahrrad mit Anhänger, der Zweite zu Fuß. Im Bereich der Neumannstraße konnten schnell eintreffende Polizeibeamte die Flüchtenden stellen. Den Fahrradanhänger hatten die beiden Hürther (24/27) zuvor in einem nahegelegenen Gebüsch versteckt. Darin befanden sich Starkstromkabel und Bolzenschneider. Das Kriminalkommissariat in Brühl hat die Ermittlungen aufgenommen. (bb)

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:



Kreispolizeibehörde Rhein-Erft-Kreis

Leitungsstab/Sachgebiet 2

Polizeipressestelle

Telefon: 02233 52-3305

Fax: 02233 52-3309

Mail: pressestelle.rhein-erft-kreis@polizei.nrw.de



Original-Content von: Polizeipressestelle Rhein-Erft-Kreis, übermittelt durch news aktuell