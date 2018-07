POL-REK: Verkehrsunfall mit verletztem Kind - Wesseling.

Rhein-Erft-Kreis (ots) - Kind fuhr mit dem Kinderfahrrad auf die Fahrbahn.

Am Freitag (6.Juli), um 17:00 Uhr, kam es in Wesseling zu einem Zusammenstoß zwischen einem Pkw und einem Kind auf einem Fahrrad. Ein 53jähriger Kölner befuhr mit seinem Pkw die Lenaustraße in Fahrtrichtung Schwingeler Weg. Plötzlich fuhr das 6jährige Kind mit seinem Fahrrad von links zwischen den geparkten Fahrzeugen hindurch auf die Fahrbahn. Trotz Vollbremsung konnte der Pkw-Fahrer eine Kollision mit dem Kind nicht mehr vermeiden. Durch den Zusammenstoß wurde das Kind leicht verletzt und mit einem Rettungswagen in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht. (s/K)

