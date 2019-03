Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Herdecke- Diebstahl von Kleinkraftrad

Herdecke (ots)

Am 16.03.2019 wurde ein Kleinkraftrad der Marke Piaggio in der Farbe rot gestohlen. Das Fahrzeug war in der Hauptstraße in Herdecke geparkt. Der 50-jährige Halter sah das Fahrzeug zuletzt am 14.03.2019 gegen 15:00 Uhr. Wer zu diesem Fall wichtige Angaben machen kann, soll sich unter der Telefonnummer 02335-91667000 melden.

