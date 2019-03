Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Wetter - Rollerfahrer leicht verletzt

Wetter (ots)

Am 16.03.2019 um 13:15 Uhr befährt ein 28-jähriger Wetteraner mit seinem Motorroller die Bergstraße in Fahrtrichtung Wetterberg. In Höhe der Kreuzung zur Gartenstraße missachtet er die Vorfahrt eines von rechts kommenden 25-jährigen Wetteraners, der mit seinem Mitsubishi Colt die Gartenstraße befährt. Es kommt zur Kollision. Der Rollerfahrer wird hierbei leicht verletzt und durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Es entsteht Sachschaden in Höhe von etwa 6500,- Euro.

