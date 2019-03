Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Schwelm- Unter Drogeneinfluss und ohne Führerschein Unfall verursacht und geflüchtet

Schwelm (ots)

Am Sonntag, gegen 17:45 Uhr, fuhr ein 65-jähriger Schwelmer mit seinem Mitsubishi auf der Sedanstraße in Richtung Prinzenstraße. In Höhe der Hausnummer 11 kam ihm plötzlich ein grauer Mazda entgegen und stieß frontal gegen sein Fahrzeug. Der 30-jährige Fahrer des Mazdas fuhr sein Fahrzeug von der Fahrbahn und bat den Schwelmer den Unfall ohne Polizei zu regeln. Als dieser auf eine Verständigung der Polizei bestand, setzte sich der 30-Jährige in sein Fahrzeug und flüchtete vom Unfallort. Zeugen notierten sich das Kennzeichen und merkten sich das Aussehen des Fahrers. Die Polizei konnte an der Halteranschrift den beschädigten Mazda in einer Garage abgestellt auffinden. Der Schaden war mit einer Decke abgedeckt. Der 30-jährige Fahrer konnte im Hausflur der Anschrift angetroffen werden. Bei der Kontrolle seiner Person wurde festgestellt, dass er unter Drogeneinfluss stand. Außerdem besaß er keine gültige Fahrerlaubnis. Er wurde zur Polizeiwache in Ennepetal gebracht, wo ihm eine Blutprobe entnommen wurde.

