POL-PDNR: Trunkenheit im Straßenverkehr

Rheinbrohl (ots) - Am frühen Mittwochmorgen meldete ein Verkehrsteilnehmer einen Pkw mit laufendem Motor und eingeschaltetem Fernlicht in einer Seitenstraße in der Ortslage Rheinbrohl. Bei einer Überprüfung stellten Linzer Polizeibeamte einen schlafenden Mann auf dem Fahrersitz fest. Wie eine Überprüfung ergab, war der 35-jährige Mann aus Rheinbrohl alkoholisiert gefahren und wollte eine kleine Pause einlegen. Dem Mann wurde eine Blutprobe entnommen, der Führerschein sichergestellt.

