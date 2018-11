POL-PDLU: Taxifahrer stellt flüchtenden Fahrgast

Heuchelheim bei Frankenthal (Rhein-Pfalz-Kreis) (ots) - In der Nacht zu Samstag, 24.11.2018, lässt sich ein 27-Jähriger durch ein zuvor gerufenes Taxi an seine Wohnanschrift befördern. Bei Ankunft erläutert dieser gegenüber dem Taxifahrer über kein Bargeld zu verfügen, verlässt das Taxi und flüchtet fußläufig. In Folge starker Alkoholisierung kommt der 27-Jährige jedoch zu Fall, wird vom 44-jährigen Taxifahrer gestellt und bis zum Eintreffen der alarmierten Polizeikräfte festgehalten. Im Beisein der eingesetzten Kräfte erfolgt schlussendlich die Begleichung der ausstehenden Schuld seitens des 27-Jährigen von 16,60 Euro. Dieser bleibt bei einem Atemalkoholwert von 2,05 Promille trotz Sturz unverletzt.

