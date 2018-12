POL-PDNR: Betzdorf - Verkehrsunfall mit Flucht

Betzdorf (ots) - Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer verursachte am Dienstagabend in Betzdorf einen Verkehrsunfall und entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Anhand der Spurenlage dürfte ein Fahrzeug in der Goethestraße, Einmündung Sandersgarten, gewendet und dabei die Fassade eines Anwesen beschädigt haben. An der Unfallstelle konnten Fragmente einer Rückleuchte gesichert werden. Zeugen werden gebeten sich unter 02741/9260 an die Polizei in Betzdorf zu wenden.

